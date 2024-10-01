ЦИК Грузии: Дочь президента будет голосовать по месту жительства - во Франции

Дочь президента Грузии Саломе Зурабишвили Кетеван Горджестани находится в специальном списке избирателей и сможет голосовать на парламентских выборах во Франции.

Дочь президента Грузии Саломе Зурабишвили Кетеван Горджестани находится в специальном списке избирателей и сможет голосовать на парламентских выборах во Франции.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказано в сообщении Центризбиркома страны.

О том, что Горджестани нет в списках избирателей заявила сама Зурабишвили.

"Исходя из высокого общественного интереса, Центральная избирательная комиссия перепроверила данные президента Грузии, на основании чего было установлено, что Кетеван Горджестани стоит на консульском учете во Франции и также у нее указано место регистрации (место жительства) - Франции. Исходя из этого, она не попала в единый список избирателей, но ее данные будут внесены в соответствие с законом в специальный список, и она сможет проголосовать во Франции на открытом в Париже избирательном участке", - говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что между Зурабишвили и ЦИК с приближением выборов разгорелся спор из-за избирательных участков за рубежом. Президент заявила, что власти страны боятся своей огромной диаспоры и лишают ее права голосовать на выборах, не открывая избирательные участки за рубежом. Президент обвинила во всем ЦИК и МИД, отметив, что с этим позже разберется суд. ЦИК призвал Зурабишвили и ее администрацию прекратить политические нападки на комиссию. Избиратели смогут голосовать на парламентских выборах 26 октября как в Грузии, так и за ее пределами – в 42 странах, где откроются в общей сложности 60 избирательных участков.

Парламентские выборы в стране состоятся 26 октября.