ЦИК Беларуси принял документы для регистрации Лукашенко кандидатом в президенты

ЦИК Беларуси принял документы для регистрации действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты.

ЦИК Беларуси принял документы для регистрации действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты.

Как передает Report, об этом сообщило агентство БЕЛТА.

Необходимые для регистрации документы могут подать как сами потенциальные кандидаты в президенты, так и их представители. По доверенности главы государства все необходимые документы в ЦИК предоставил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

Отметим, что ранее комиссия приняла документы лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, председателя КПБ Сергея Сыранкова и главы ЛДПБ Олега Гайдукевича, а также бывшего депутата парламента Анны Канопацкой.

С 22-го по 31-ое декабря 2024 года пройдет регистрация кандидатов, а с 1-го по 25 -ое января 2025 года - предвыборная агитация.



Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.