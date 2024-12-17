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ЦИК Беларуси принял документы для регистрации Лукашенко кандидатом в президенты

ЦИК Беларуси принял документы для регистрации Лукашенко кандидатом в президенты ЦИК Беларуси принял документы для регистрации действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты.
В регионе
17 декабря 2024 г. 14:07
ЦИК Беларуси принял документы для регистрации Лукашенко кандидатом в президенты

ЦИК Беларуси принял документы для регистрации действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты.

Как передает Report, об этом сообщило агентство БЕЛТА.

Необходимые для регистрации документы могут подать как сами потенциальные кандидаты в президенты, так и их представители. По доверенности главы государства все необходимые документы в ЦИК предоставил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

Отметим, что ранее комиссия приняла документы лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, председателя КПБ Сергея Сыранкова и главы ЛДПБ Олега Гайдукевича, а также бывшего депутата парламента Анны Канопацкой.

С 22-го по 31-ое декабря 2024 года пройдет регистрация кандидатов, а с 1-го по 25 -ое января 2025 года - предвыборная агитация.

Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

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