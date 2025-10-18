Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    ЦИК Армении: Политсилы не ограничены в агитации до начала предвыборной кампании

    В регионе
    • 18 октября, 2025
    • 12:54
    ЦИК Армении: Политсилы не ограничены в агитации до начала предвыборной кампании

    Политические силы Армении не ограничены в агитации до начала официальной предвыборной кампании. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян, комментируя обвинения оппозиции в адрес властей по поводу использования административного ресурса. По его словам, в обществе существует неверное представление относительно предвыборной кампании. "Предвыборная агитация – это как раз период ограничений. До официального начала кампании политические силы и отдельные фигуры вольны агитировать на протяжении 5 лет. Единственное ограничение для политических сил в этот период – обеспечение законности, прозрачности финансирования", – сказал он, отметив, что нарушения, совершенные политическими силами во время предвыборной кампании, будут иметь последствия. Ранее ЦИК заявил о том, что в выборах в Совет старейшин Вагаршапата примут участие восемь политических сил. Внеочередные выборы пройдут 16 ноября этого года.

