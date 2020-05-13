ЦИАГ помог малоимущим семьям в Грузии

Центр интеграции азербайджанцев Грузии в период пандемии коронавируса оказал продовольственную помощь 1000 малоимущим семьям в Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, кампания помощи охватила регионы, где компактно проживают азербайджанцы.

ЦИАГ доставил продовольственные посылки 250 малоимущим семьям, проживающим в Марнеульском, 150 семьям в Болнисском, 100 семьям в Телавийском, 100 семьям в Сагареджском, 100 семьям в Лагодехском, 100 семьям в Дманисском, 100 семьям в Гардабанском районах, 100 семьям в городе Рустави, временно столкнувшимся с трудностями.

Исполнительный директор центра Айгюль Исаева отметила, что пандемия COVID-19 стала испытанием для вех стран, в том числе и для гражданского общества: "Сейчас различные НПО с целью поддержки малоимущих семей и уязвимых групп населения проводят различные благотворительные акции в период социальной изоляции из-за пандемии коронавируса. ЦИАГ также является одной из организаций, которые в последовательной и системной форме проводят кампании по помощи населению".

Руководители районов выразили ЦИАГ признательность за поддержку.