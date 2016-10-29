Чуркин: препятствий для членства Ирана в ШОС не осталось

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ После урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана не осталось препятствий для членства страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

В пятницу Совет Безопасности ООН провел открытое заседание по вопросам взаимодействия ООН с региональными организациями — СНГ, ОДКБ, ШОС. Тема была заявлена основной в рамках председательства России в СБ ООН.

Чуркин отметил, что Иран в качестве наблюдателя участвует в деятельности Шанхайской организации сотрудничества с 2005 года. "Считаем, что после урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы и снятия санкций ООН не осталось препятствий для положительного рассмотрения его заявки на членство", — заявил российский постпред.

Чуркин отметил, что за 15 лет существования ШОС ее влияние на региональные процессы усилилось.

"В завершающую стадию входит процедура вступления в ряды полноправных членов организации Индии и Пакистана. Рассчитываем, что их участие в ШОС уже в ближайшее время обогатит сотрудничество в этом объединении", — сказал он.

В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Белоруссия, Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афганистан. В 2015 году в ШОС была запущена процедура приема в организацию Индии и Пакистана. Страны-партнеры по диалогу — Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.