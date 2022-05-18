Член ВНСТ: Турция, Грузия и Азербайджан должны расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом

"Турция, Грузия и Азербайджан должны расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом, и с этой точки зрения мы должны использовать трехсторонний формат сотрудничества".

"Турция, Грузия и Азербайджан должны расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом, и с этой точки зрения мы должны использовать трехсторонний формат сотрудничества".

Как передает грузинское бюро Report, об этом руководитель группы дружбы с парламентом Грузии в Великом национальном собрании Турции Халил Этьемез сказал на встрече в видеоформате с грузинским коллегой Бекой Одишария.

По его словам, трехсторонний формат сотрудничества позволяет усилить двустороннее сотрудничество между Турцией и Грузией в торгово-экономической сфере.

Депутат также отметил важность использования трехстороннего формата сотрудничества в успешной реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и таких региональных мегапроектов, как Шелковый путь.

B.Одишария, в свою очередь, подчеркнул особую роль Турции в экономическом укреплении Грузии. Он отметил, что Турция является основным стратегическим партнером и особым другом Грузии.

Член парламента пригласил турецкого коллегу посетить Грузию.