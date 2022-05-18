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Член ВНСТ: Турция, Грузия и Азербайджан должны расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом

Член ВНСТ: Турция, Грузия и Азербайджан должны расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом "Турция, Грузия и Азербайджан должны расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом, и с этой точки зрения мы должны использовать трехсторонний формат сотрудничества".
В регионе
18 мая 2022 г. 11:02
Член ВНСТ: Турция, Грузия и Азербайджан должны расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом

"Турция, Грузия и Азербайджан должны расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом, и с этой точки зрения мы должны использовать трехсторонний формат сотрудничества".

Как передает грузинское бюро Report, об этом руководитель группы дружбы с парламентом Грузии в Великом национальном собрании Турции Халил Этьемез сказал на встрече в видеоформате с грузинским коллегой Бекой Одишария.

По его словам, трехсторонний формат сотрудничества позволяет усилить двустороннее сотрудничество между Турцией и Грузией в торгово-экономической сфере.

Депутат также отметил важность использования трехстороннего формата сотрудничества в успешной реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и таких региональных мегапроектов, как Шелковый путь.

B.Одишария, в свою очередь, подчеркнул особую роль Турции в экономическом укреплении Грузии. Он отметил, что Турция является основным стратегическим партнером и особым другом Грузии.

Член парламента пригласил турецкого коллегу посетить Грузию.

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Версия на английском языке MP: Turkiye, Georgia and Azerbaijan should increase cooperation in combating terrorism
Версия на азербайджанском языке TBMM üzvü: “Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan terrorçuluğa qarşı mübarizədə əməkdaşlığı artırmalıdır”

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