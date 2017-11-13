Число жертв землетрясения на ирано-иракской границе приблизилось к 400 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 9

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения на ирано-иракской границе приблизилось к четырем сотням человек, сообщает Report со ссылкой на Press TV.

По официальным данным число погибших в результате землетрясения в Иране составило 395 человек, еще 6650 человек получили ранения.

*** 12:37

Число погибших в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака составило 339 человек, пострадало более 2500 человек. Как сообщает Report со ссылкой на Press TV, об этом заявили в Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями Ирана.

По данным İSNA, в больницы были доставлены 5346 человек, некоторые из них позднее были отпущены домой.

*** 09:55

Число погибших в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака составило 211 человек, сообщает Report со ссылкой на Press TV.

По данным отдела здравоохранения Керманшах, подтверждено обнаружение 207 тел погибших.

Число раненых превышает 1600 человек.

*** 09:18

Число погибших в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака составило 164 человека, пострадало 1600 человек, сообщает Report со ссылкой на AFP.

*** 05:57

В результате землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, погибло 141 человека, пострадали более 1000 людей.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

***03:35

В результате землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, погибло 100 человека, пострадали более 1000 людей.

Как передает Report, об этом сообщает riafan.ru.

Согласно информации кризисного центра, основной удар стихии пришелся на западные иранские провинции Керманшах и Илам.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. На месте работают сотрудники местного отделения Красного Полумесяца.

***03:35

В результате землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, погиб 81 человек, пострадало около 1000 людей.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, об этом сообщает Fars New Agency.

***02:31

В результате землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, в иранской провинции Керманшах погибли не менее 30 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом местным телеканалам сообщил заместитель губернатора провинции.

Также сообщается, что еще 200 человек в результате стихийного бедствия получили ранения.

***00:01

По меньшей мере шесть человек погибли, пострадали 50 человек в результате землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в воскресенье на границе Ирана и Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Зарегистрированы разрушения особенно в городе Дарбандихан иранской провинции Сулеймания.

Подземные толчки ощущались в Кувейте, в пограничном с Ираном Нахчыване и южных районах.

***22:45

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 100 км к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке. Очаг залегал на глубине 10 км.