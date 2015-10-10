Число жертв теракта в Турции возросло до 86 человек

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Число погибших при теракте в Анкаре возросло до 86, ранены 186 человек, из них 28 в тяжелом состоянии, заявил глава Минздрава Турции Мехмет Мюеззиноглу журналистам в субботу.

Два взрыва произошли в 10.04 мск в столице Турции перед началом митинга, который был организован профсоюзными и общественными организациями под лозунгами "Труд, мир, демократия" в знак протеста против всплеска насилия из-за турецко-курдского конфликта на юго-востоке страны. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что взрывы были устроены террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала под эстакадой, где участники митинга проходили к месту его проведения.

"На данный момент число погибших при теракте составляет 86, 186 человек ранены, из них 28 находятся в тяжелом состоянии. Скопление людей стало причиной увеличения пострадавших, а также помешало машинам скорой помощи быстро добраться до места происшествия и вывезти пострадавших в больницы", — сказал Мюеззиноглу на пресс-конференции.