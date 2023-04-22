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Число жертв разрушительного землетрясения в Турции возросло

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции возросло Более 50 тыс. человек числятся погибшими в результате землетрясений 6 февраля в Турции.
В регионе
22 апреля 2023 г. 13:12
Число жертв разрушительного землетрясения в Турции возросло

Более 50 тыс. человек числятся погибшими в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN Türk, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Число погибших при землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше достигло 50 783", - сказал он в интервью телеканалу.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

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Версия на английском языке Death toll from Türkiye earthquakes rises
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə dağıdıcı zəlzələdə ölənlərin sayı artıb

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