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Число жертв ракетного удара по Краматорску выросло до 13

Число жертв ракетного удара по Краматорску выросло до 13 В больнице Днепра скончалась писательница Виктория Амелина, которая получила ранения в Краматорске во время российского ракетного удара 27 июня по кафе в центре города. Таким образом количество жертв вражеской атаки увеличилось до 13 человек.
В регионе
3 июля 2023 г. 07:28
Число жертв ракетного удара по Краматорску выросло до 13

В больнице Днепра скончалась писательница Виктория Амелина, которая получила ранения в Краматорске во время российского ракетного удара 27 июня по кафе в центре города. Таким образом количество жертв вражеской атаки увеличилось до 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на PEN Ukraine, Амелина находилась в больнице Мечникова с тяжелыми ранениями. К сожалению, раны оказались несовместимыми с жизнью.

В PEN-клуб Украины сообщили, что женщина умерла 1 июля. В заявлении также уточняется, что они распространяют скорбную весть лишь когда о ней узнали все родные Амелиной, и с их согласия.

"В ближайшее время семья сообщит время и место прощания с Викторией в Киеве и Львове", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyanın Kramatorska endirdiyi raket zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 13 nəfərə çatıb

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