Число жертв ракетного удара по Краматорску выросло до 13

В больнице Днепра скончалась писательница Виктория Амелина, которая получила ранения в Краматорске во время российского ракетного удара 27 июня по кафе в центре города. Таким образом количество жертв вражеской атаки увеличилось до 13 человек.

В больнице Днепра скончалась писательница Виктория Амелина, которая получила ранения в Краматорске во время российского ракетного удара 27 июня по кафе в центре города. Таким образом количество жертв вражеской атаки увеличилось до 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на PEN Ukraine, Амелина находилась в больнице Мечникова с тяжелыми ранениями. К сожалению, раны оказались несовместимыми с жизнью.

В PEN-клуб Украины сообщили, что женщина умерла 1 июля. В заявлении также уточняется, что они распространяют скорбную весть лишь когда о ней узнали все родные Амелиной, и с их согласия.

"В ближайшее время семья сообщит время и место прощания с Викторией в Киеве и Львове", - говорится в публикации.