Число жертв при лесных пожарах в Турции возросло до восьми

Число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших - до 864.

Число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших - до 864.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил глава минздрава республики Фахретттин Коджа.

"В результате пожаров в Манавгате (провинция Анталья) у нас всего семь погибших. Из 507 человек, пострадавших от пожара, 497 были выписаны. Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. В Мармарисе у нас один погибший. Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, были выписаны после завершения лечения", - написал Коджа.

Ранее сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.