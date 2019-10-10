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Число жертв обстрелов турецких городов со стороны Сирии возросло до шести человек

Число жертв обстрелов турецких городов со стороны Сирии возросло до 6

Число жертв обстрела сирийскими курдскими формированиями турецких городов на границе с Сирией возросло до шести человек. 

Как передает Report, об этом сообщил в четверг телеканал NTV.

По его данным, еще 70 человек получили ранения в ряде городов в провинциях Шанлыурфа и Мардин. Среди погибших числится 9-месячный ребенок.

Напомним, что 9 октября ВС Турции и Сирийская национальная армия приступили к антитеррористической операции под названием "Источник мира" ("Barış pınarı").

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