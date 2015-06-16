​Число жертв наводнения в Тбилиси возросло до 19

Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ В результате наводнения, которое произошло в Тбилиси в ночь на 14 июня, погибло 19 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Грузия-онлайн.

По последним данным Совета безопасности и управления кризисами, идентифицированы 17 погибших, проводится идентификация двух тел.

"Одно из тел обнаружено на территории парка "Мзиури", другое тело вынесла река Кура на берег в Гардабанском районе. Пропавшими без вести считаются 6 человек", — говорится в сообщении.