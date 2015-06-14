Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Число жертв наводнения в Тбилиси достигло 12 человек, заявил мэр столицы Грузии Давид Нармания."По последним данным, количество погибших выросло до 12 человек", - заявил Нармания, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Градоначальник сообщил, что пока не пойманы все животные, оказавшиеся на воле в результате затопления тбилисского зоопарка. "Поэтому хочу призвать население Тбилиси воздержаться от передвижения по городу", — предупредил мэр.

По данным грузинских СМИ, число погибших растет с каждым часом. Несколько человек остаются в списке пропавших без вести. Идет процедура идентификации жертв стихии.

Стало известно, что среди - сотрудница тбилисского зоопарка Гулико Читадзе, которая около двух недель назад потеряла руку в результате нападения тигра. Также погиб ее супруг, работавший вместе с ней в зоопарке.