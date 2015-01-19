Число жертв нападения на армянскую семью в Гюмри достигло семи

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Скончался раненый в Гюмри шестимесячный Сережа Аветисян. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Министерстве здравоохранения Армении.

Как заявляли ранее врачи, состояние ребенка было крайне тяжелым, у него наблюдались легочная, сердечная, почечная недостаточность.

12 января преступник расстрелял 6 членов семьи Аветисянов в Гюмри. В совершении убийства обвиняется российский военнослужащий Валерий Пермяков.

С. Аветисяна преступник, из-за осечки автомата, пытался заколоть штыком.