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Число жертв коронавируса в Иране приблизилось к 12,5 тысячи

Число жертв коронавируса в Иране приблизилось к 12,5 тысячи Число жертв коронавируса в Иране приближается к 12,5 тысячи после гибели еще 142 человек
В регионе
10 июля 2020 г. 14:57
Число жертв коронавируса в Иране приблизилось к 12,5 тысячи

Число жертв коронавируса в Иране приближается к 12,5 тысячи после гибели еще 142 человек. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

За прошедшие сутки удалось выявить 2 262 новых случая аражения  коронавирусом, скончались 142 человека.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 252 720, жертв – 12 447. При этом на данный момент выздоровели 215 500 человек.

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