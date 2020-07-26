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Report Georgia

Число жертв COVID-19 в Турции превысило 5 613 человек

Число жертв COVID-19 в Турции превысило 5 613 человек За последние сутки в Турции от коронавируса скончались еще 17 человек
В регионе
26 июля 2020 г. 22:05
Число жертв COVID-19 в Турции превысило 5 613 человек

За последние сутки в Турции от коронавируса скончались еще 17 человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По словам министра, тем самым число умерших от COVID-19 в стране превысило 5 613.

За последние сутки в Турции были выявлены 927 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 в соседней стране составляет 226 100.

Фахреттин Коджа отметил, что сегодня вылечились 1 010 больных коронавирусом. Таким образом общее число выздоровевших составило 209 487 человек.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə COVID-19-a yoluxanların sayı 226 mini ötdü
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