Число жертв COVID-19 в Турции превысило 5 613 человек

За последние сутки в Турции от коронавируса скончались еще 17 человек

За последние сутки в Турции от коронавируса скончались еще 17 человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По словам министра, тем самым число умерших от COVID-19 в стране превысило 5 613.

За последние сутки в Турции были выявлены 927 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 в соседней стране составляет 226 100.

Фахреттин Коджа отметил, что сегодня вылечились 1 010 больных коронавирусом. Таким образом общее число выздоровевших составило 209 487 человек.