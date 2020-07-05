Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 706 и достигло 28 606, еще семь человек скончались.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 706 и достигло 28 606, еще семь человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Напомним, что в рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

"В Армении подтверждены 28 606 случаев коронавируса. Вылечились 16 140 пациентов. Скончались 484 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 11 824 пациента, проведены 122 682 теста.