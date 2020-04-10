Число зараженных коронавирусом в России достигло почти 12 тысяч

За минувшие сутки в 57 регионах России зафиксировано 1 786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как передает Report, об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что за сутки 18 человек скончались, выздоровели 97 человек.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (1 124), наименьшее — в Курской области (1), Республике Дагестан (1) и Кировской области (1).

Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва — шесть заболевших.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрированы 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.