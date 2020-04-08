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Число зараженных коронавирусом в Армении приближается к 900

Число зараженных коронавирусом в Армении приближается к 900

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Армении увеличилось до 881 человека. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили  в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний.

Днем ранее сообщалось о 853 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Число летальных исходов от составляет 7.

В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. 1 апреля были введены более жесткие меры режима ЧП.

Темпы распространения коронавируса в Армении пока не удается сломить, признали в министерстве здравоохранения Армении.

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