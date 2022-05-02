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Число задержанных в Ереване демонстрантов-оппозиционеров выросло до 189

Число задержанных в Ереване демонстрантов-оппозиционеров выросло до 189 Полиция Армении в понедельник задержала около 200 демонстрантов, перекрывающих улицы в центре Еревана в рамках объявленных оппозиций акций гражданского неповиновения.
В регионе
2 мая 2022 г. 11:48
Число задержанных в Ереване демонстрантов-оппозиционеров выросло до 189

Полиция Армении в понедельник задержала около 200 демонстрантов, перекрывающих улицы в центре Еревана в рамках объявленных оппозиций акций гражданского неповиновения.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"На данный момент задержано 189 человек по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции", - сообщил агентству представитель полиции Эдгар Джаноян.

Накануне вечером оппозиционеры, собравшиеся на площади Франции в центре Еревана, установили палатки для проведения круглосуточной акции протеста.

Ранее на митинге оппозиции в воскресенье вице-спикер парламента Армении, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян объявил о круглосуточных акциях протеста с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

10.43

Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Оппозиционеры перекрыли центральную площадь Шаумяна. Правоохранители оттеснили протестующих, а затем усадили в машину нескольких человек.

У здания правительства в Ереване выставили усиленное полицейское оцепление.

По последним данным, полиции удалось разблокировать часть центральных улиц, движение автомобилей по ним возобновилось.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda etiraz aksiyasında saxlanılan müxalifətçilərin sayı 189 nəfərə çatıb

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