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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении превысило 31 тыс.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении превысило 31 тыс. В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 559 человек
В регионе
11 июля 2020 г. 11:19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении превысило 31 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 31392. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр Армении по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения, по состоянию на 10 июля в стране было зафиксировано 30 903 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки прирост составил 489 человек.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 559 человек (плюс 13 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 180 (плюс 3 случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 19 419. На лечении находятся 11 234 человек. Общее количество проведенных тестов – 133 104.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 13 июля действует режим чрезвычайного положения. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги. Введен обязательный масочный режим.

 

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