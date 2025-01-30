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Число умерших в Стамбуле от контрафактного алкоголя узбекистанцев выросло до 23 человек

Число умерших в Стамбуле от контрафактного алкоголя узбекистанцев выросло до 23 человек Число граждан Узбекистана, умерших в Стамбуле от употребления контрафактного алкоголя, увеличилось до 23 человек.
В регионе
30 января 2025 г. 16:28
Число умерших в Стамбуле от контрафактного алкоголя узбекистанцев выросло до 23 человек

Число граждан Узбекистана, умерших в Стамбуле от употребления контрафактного алкоголя, увеличилось до 23 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Генконсульство Узбекистана в Стамбуле.

"По состоянию на 30 января 2025 года число граждан Узбекистана, отравившихся контрафактным алкоголем в Турции, достигло 23 человек. Двое из них - женщины. Все тела доставлены в Узбекистан", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы генконсульства.

Некоторые граждане республики, обращавшиеся в местные больницы с симптомами отравления контрафактом, завершили курс лечения и были выписаны, другие продолжают получать медицинскую помощь. Посольство Узбекистана в Анкаре и генеральное консульство в Стамбуле держат ситуацию под контролем.

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Версия на азербайджанском языке İstanbulda saxta spirtli içkidən ölən Özbəkistan vətəndaşlarının sayı 23 nəfərə çatıb

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