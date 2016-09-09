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    Число стран, подтвердивших свое участие на ЭКСПО-2017, достигло 100

    Сотой страной, подтвердившей свое участие, стала Центральноафриканская Республика

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Число стран, подтвердивших свое участие на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане, достигло 100.

    Как сообщили Report в пресс-службе ЭКСПО, таким образом, организаторы выставки достигли цели в привлечении как минимум 100 стран для участия на этом мероприятии.

    Сотой страной, подтвердившей свое участие, стала Центральноафриканская Республика.

    Напомним, Азербайджан также подтвердил свое участие в ЭКСПО-2017.

    Основной темой международной выставки в Астане будет возобновляемая энергия.

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