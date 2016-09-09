Число стран, подтвердивших свое участие на ЭКСПО-2017, достигло 100

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Число стран, подтвердивших свое участие на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане, достигло 100.

Как сообщили Report в пресс-службе ЭКСПО, таким образом, организаторы выставки достигли цели в привлечении как минимум 100 стран для участия на этом мероприятии.

Сотой страной, подтвердившей свое участие, стала Центральноафриканская Республика.

Напомним, Азербайджан также подтвердил свое участие в ЭКСПО-2017.

Основной темой международной выставки в Астане будет возобновляемая энергия.