Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 970 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 4 676, до 970 865

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 4 676, до 970 865.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 115 против 120 днем ранее, всего из-за инфекции умерли 16 683 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.