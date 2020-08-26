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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 970 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 970 тыс. Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 4 676, до 970 865
В регионе
26 августа 2020 г. 12:02
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 970 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 4 676, до 970 865.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 115 против 120 днем ранее, всего из-за инфекции умерли 16 683 человека. 

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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Версия на английском языке Russia's COVID-19 cases surpass 970 thousand
Версия на азербайджанском языке Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 970 mini ötdü

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