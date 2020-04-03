Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 448 и превысило 2,9 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за последние сутки у 17 детей в Москве. Все заразившиеся находятся под наблюдением медиков.

"Коронавирус подтвержден у 17 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

Более 53% из заразившихся новой коронавирусной инфекцией за последние сутки в Москве - женщины.

"Подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве, всего к настоящему моменту зафиксировано 2 923 случая коронавируса. <…> 53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% - у мужчин", - говорится в сообщении.