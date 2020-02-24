​Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло

Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 47, 12 человек скончались. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель президиума парламента Ирана Асадулла Аббаси."По всей стране были положительными 47 случаев, к сожалению, 12 человек скончались", - сообщил Аббаси в эфире телеканала IRINN, говоря об итогах закрытого заседания парламента, в ходе которого глава минздрава Ирана Саид Намаки представил доклад по распространению вируса.
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возрослоЧисло случаев заражения коронавирусом в Иране возросло
https://report.az/storage/news/8b7415f8b4926fdee12f175ad5bba2a4/1e0dc1a3-1a55-42f1-94c7-41b8a53faa92_292.jpg
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