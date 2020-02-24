​Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло

Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 47, 12 человек скончались. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель президиума парламента Ирана Асадулла Аббаси.

"По всей стране были положительными 47 случаев, к сожалению,человек скончались", - сообщил Аббаси в эфире телеканала IRINN, говоря об итогах закрытого заседания парламента, в ходе которого глава минздрава Ирана Саид Намаки представил доклад по распространению вируса.