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Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло

​Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло

Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 47, 12 человек скончались. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель президиума парламента Ирана Асадулла Аббаси.

"По всей стране были положительными 47 случаев, к сожалению, 12 человек скончались", - сообщил Аббаси в эфире телеканала IRINN, говоря об итогах закрытого заседания парламента, в ходе которого глава минздрава Ирана Саид Намаки представил доклад по распространению вируса.
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