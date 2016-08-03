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    ​Число преступлений террористического характера в России за полгода выросло на 73%

    За полгода в России зафиксировано 1313 преступлений террористического характера

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ За последние полгода в России зафиксирован рост числа преступлений террористического характера на 73%. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил замглавы Генпрокуратуры России Александр Буксман.

    "В минувшем полугодии получила продолжение тенденция увеличения числа преступлений экстремистского и террористического характера (830 преступлений, рост на 10%; 1313 преступлений, рост на 73%)", - говорится в докладе Генпрокуратуры.

    В докладе отмечается, что "международные террористы и экстремистские организации не оставляют попыток дестабилизации обстановки во многих странах мира, включая Россию".

    Сообщается, что указанная динамика является отражением нарастающих угроз.

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