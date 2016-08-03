​Число преступлений террористического характера в России за полгода выросло на 73%

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ За последние полгода в России зафиксирован рост числа преступлений террористического характера на 73%.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил замглавы Генпрокуратуры России Александр Буксман.

"В минувшем полугодии получила продолжение тенденция увеличения числа преступлений экстремистского и террористического характера (830 преступлений, рост на 10%; 1313 преступлений, рост на 73%)", - говорится в докладе Генпрокуратуры.

В докладе отмечается, что "международные террористы и экстремистские организации не оставляют попыток дестабилизации обстановки во многих странах мира, включая Россию".

Сообщается, что указанная динамика является отражением нарастающих угроз.