​Число преступлений террористического характера в России за полгода выросло на 73%

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ За последние полгода в России зафиксирован рост числа преступлений террористического характера на 73%.
Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил замглавы Генпрокуратуры России Александр Буксман.
"В минувшем полугодии получила продолжение тенденция увеличения числа преступлений экстремистского и террористического характера (830 преступлений, рост на 10%; 1313 преступлений, рост на 73%)", - говорится в докладе Генпрокуратуры.
В докладе отмечается, что "международные террористы и экстремистские организации не оставляют попыток дестабилизации обстановки во многих странах мира, включая Россию".
Сообщается, что указанная динамика является отражением нарастающих угроз.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook