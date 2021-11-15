Число пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло 70 человек

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано на юге Ирана.

Число пострадавших в результате произошедшего в иранской провинции Хормозган землетрясения увеличилось до 70 человек.

Как передает Report со ссылкой на Jamaran , об этом сообщил глава Организации по чрезвычайным происшествиям страны Джафар Миадфар.

"Количество пострадавших в результате землетрясения в Бендер-Аббасе достигло 70 человек", - цитирует его агентство.

По его словам, "22 человека госпитализированы и остаются в больницах, один человек погиб".

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о двух зафиксированных землетрясениях на юге Ирана с магнитудами 6,0 и 6,3. Эпицентры подземных толчков располагались приблизительно в 60 км к северо-западу от портового города Бендер-Аббас, в котором проживают около 352 тыс. человек.

20:12

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате землетрясения в Иране.

Как передает Report, об этом отмечает информационное агентство Mehr.

А тем временем, турецкое агентство Haber Global сообщает, что в результате стихийного бедствия погибли два человека, еще 17 получили ранения.

Эпицентр землетрясения силой 6,1 балла (по некоторым данным - 6,5 баллов) располагался в 59 км к северо-западу от иранского портового города Бендер-Аббас, в котором проживают около 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

16:37

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано на юге Ирана.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, эпицентр подземных толчков располагался в 59 км к северо-западу от иранского портового города Бендер-Аббас, в котором проживают около 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.