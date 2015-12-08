​Число пострадавших при взрыве на остановке в Москве возросло до пяти

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Число пострадавших при взрыве на остановке в центре Москвы выросло до пяти человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В понедельник вечером на автобусной остановке возле дома 19 на улице Покровка в центре Москвы прогремел взрыв. В пресс-службе МВД отметили, что причиной взрыва мог стать самодельный взрывпакет. По предварительным данным, мощность устройства оценивается в 50 граммов в тротиловом эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".