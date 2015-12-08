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    ​Число пострадавших при взрыве на остановке в Москве возросло до пяти

    На улице Покровка в центре Москвы произошел взрыв

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/  Число пострадавших при взрыве на остановке в центре Москвы выросло до пяти человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

    В понедельник вечером на автобусной остановке возле дома 19 на улице Покровка в центре Москвы прогремел взрыв. В пресс-службе МВД отметили, что причиной взрыва мог стать самодельный взрывпакет. По предварительным данным, мощность устройства оценивается в 50 граммов в тротиловом эквиваленте.

    Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

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