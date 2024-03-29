Число пострадавших при теракте в Crocus City Hall возросло до 551 человека

Число пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall возросло до 551 человека.

Число пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall возросло до 551 человека.

Как передает Report, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.

"До 551 человека возросло количество пострадавших при теракте в Crocus City Hall", - сообщил он.

Накануне Минздрав Подмосковья проинформировал о том, что 77 пострадавших проходят лечение в стационаре, 47 из них выписали домой.

11.09

Общее число пострадавших при теракте Crocus City Hall увеличилось до 382 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили медслужбы. Ранее было известно про 360 пострадавших.

Теракт в произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди, ворвавшиеся в комплекс, открыли стрельбу по посетителям и рабочему персоналу. После этого они подожгли здание и скрылись на автомобиле. Вскоре предполагаемые террористы были задержаны. По сообщению ФСБ, они направлялись к украинской границе.

По последним данным, погибли 143 человека.