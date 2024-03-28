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Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов

Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов Росфинмониторинг внес четверых граждан Таджикистана, которых следствие считает исполнителями теракта в Crocus City Hall, в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
В регионе
28 марта 2024 г. 17:43
Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов

Росфинмониторинг внес четверых граждан Таджикистана, которых следствие считает исполнителями теракта в Crocus City Hall, в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в четверг.

В реестр внесены находящиеся в настоящий момент под арестом Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобира Файзов.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 143 человека.

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