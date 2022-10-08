Число погибших в Запорожье в результате ракетных ударов возросло до 17

Число погибших в Запорожье в результате ракетных ударов ВС РФ 6 октября возросло до 17 человек.

Число погибших в Запорожье в результате ракетных ударов ВС РФ 6 октября возросло до 17 человек.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН по ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"Всего погибло 17 человек, в том числе один ребенок. Спасен 21 человек", - отметили в ГСЧС, добавив, что работы на местах продолжаются. Число госпитализированных составило 12 человек.

Только на 8 октября из-под завалов четырехэтажного жилого дома излечены тела 4 человек, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы.