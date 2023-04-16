Число погибших в результате российского удара по Славянску возросло до 15

Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены, всего в результате удара российской армии по городу погибли 15 человек, 24 получили ранения.

Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены, всего в результате удара российской армии по городу погибли 15 человек, 24 получили ранения.

Как передает Report , об этом написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram.

"По уточненным данным, из-под завалов достали 15 человек: 5 (в том числе, 14-летнюю девочку) удалось спасти, 10 (среди них двухлетний мальчик) погибли", - отметил он.

Кириленко напомнил, что 14 апреля россияне нанесли массированный ракетный удар по Славянску, выпустив по городу 8 ракет из ЗРК "С-300".

В результате этой атаки пострадали 39 человек: 15 из них погибли, 24 были ранены.