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Число погибших в результате российского удара по Славянску возросло до 15

Число погибших в результате российского удара по Славянску возросло до 15 Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены, всего в результате удара российской армии по городу погибли 15 человек, 24 получили ранения.
В регионе
16 апреля 2023 г. 22:18
Число погибших в результате российского удара по Славянску возросло до 15

Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены, всего в результате удара российской армии по городу погибли 15 человек, 24 получили ранения.

Как передает Report, об этом написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram.

"По уточненным данным, из-под завалов достали 15 человек: 5 (в том числе, 14-летнюю девочку) удалось спасти, 10 (среди них двухлетний мальчик) погибли", - отметил он.

Кириленко напомнил, что 14 апреля россияне нанесли массированный ракетный удар по Славянску, выпустив по городу 8 ракет из ЗРК "С-300".

В результате этой атаки пострадали 39 человек: 15 из них погибли, 24 были ранены.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın zərbəsi nəticəsində Slavyanskda ölənlərin sayı 15-ə çatıb

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