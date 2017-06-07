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    Число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек, 39 ранены

    Об этом сообщило агентство Mehr в Twitter со ссылкой на медиков

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек, 39 ранены. 

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr в Twitter со ссылкой на медиков.

    Ранее агентство ISNA со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Аббаса Заренежада сообщало, что в результате двух нападений были госпитализированы 35 человек.

    В Тегеране сегодня произошли две атаки террористов. Совершено нападение на парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни.

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