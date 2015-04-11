​Число погибших при затоплении траулера в Охотском море возросло до 62 человек

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв крушения траулера "Дальний Восток" в Охотском море возросло до 62 человек. Погибшими признаны пятеро жителей региона, которые до этого считались пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство соцзащиты Сахалинской области.

Траулер "Дальний Восток" затонул 2 апреля в Охотском море в 250 км южнее Магадана. Судно приписано к порту Невельск (Сахалинская область), судовладелец ООО "Магеллан".

На борту находились 132 человека.

Поиски пропавших без вести продолжаются. Активное обследование места кораблекрушения ведет судно "Млечный путь", которое, как и затонувший "Дальний Восток", принадлежит сахалинской компании "Магеллан".

Кроме того, пассивный поиск продолжают более 40 рыболовецких судов, занятых на промысле в районе катастрофы. По данным на 10 апреля, с воздуха и на воде обследовано более 40 тыс. квадратных километров акватории Охотского моря.