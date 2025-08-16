Число погибших при взрыве в пороховом цехе в Рязанской области выросло до 11 человек

Число погибших в результате взрыва в пороховом цеху на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области РФ увеличилось до 11 человек.

Число погибших в результате взрыва в пороховом цеху на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области РФ увеличилось до 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

"За вчерашний вечер и минувшую ночь МЧС и Росгвардия спасли из-под завалов трех человек. Число погибших увеличилось до 11", — сказано в сообщении ведомства.

В результате данного происшествия пострадали 130 человек, из них госпитализировали 29 человек. Всем пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий.

Взрыв в пороховом цеху последовал пожар. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. В Шиловском районе Рязанской области, где находится предприятие, ввели режим ЧС.