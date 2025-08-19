О нас

Число погибших при взрыве на российском заводе "Эластик" возросло до 25

В регионе
19 августа 2025 г. 07:38
Число погибших при пожаре и взрыве в пороховом цеху на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области России увеличилось до 25 человек, ранее была информация о 23 погибших.

Как передает Report, об этом в Telegram сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"На месте аварийно-спасательных работ в поселке Лесной извлечено тело еще одного погибшего. Общее число пострадавших 158 человек, из них 25 погибло", - говорится в сообщении.

Отметим, что инцидент произошел утром 15 августа. В одном из производственных цехов предприятия произошло возгорание с последующим пожаром. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Версия на азербайджанском языке Rusiyanın “Elastik” zavodunda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 25-ə çatıb

