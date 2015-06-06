Число погибших при теракте на митинге в Турции выросло до трех человек

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В результате произошедшего в пятницу в турецком городе Диярбакыр теракта на предвыборном митинге прокурдской Партии демократии народов погибли три человека, еще около 80 пострадали. Об этом сообщил министр по делам продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Мехди Экер, находящийся в Диярбакыре.

Ранее сообщалось о двух погибших, напоминает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня группа специалистов управления безопасности завершила осмотр места происшествия, собраны все улики. Источником первого взрыва было устройство с тринитротолуолом и поражающими элементами. Для детонации использовался подключенный к бомбе мобильный телефон. Высока вероятность, что и вторая бомба была аналогичного типа", - сказал он. Министр напомнил, что взрывы прогремели с разницей в несколько секунд, когда на площади собрались сотни человек.

"В больницах сейчас находится около 80 пострадавших, в том числе два сотрудника полиции. Большая часть из них - это нетяжелые пациенты", - добавил Экер. По его мнению, теракт связан с проведением в Турции 7 июня парламентских выборов.

Многие местные наблюдатели склонны видеть в теракте попытку запугать сторонников ПДН и навредить перспективам партии, которой для получения мест в меджлисе нужно преодолеть 10-процентный электоральный барьер. Удастся ли партии сделать это и является главной интригой выборов.

Сопредседатель ПДН Селяхаттин Демирташ, который должен был выступать в Диярбакыре на митинге, считает, что взрывы должны были прогреметь точно в начале его речи.