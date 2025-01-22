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Число погибших при пожаре на курорте в Турции выросло до 79 человек

Число погибших при пожаре на курорте в Турции выросло до 79 человек Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в Турции возросло до 79 человек.
В регионе
22 января 2025 г. 20:26
Число погибших при пожаре на курорте в Турции выросло до 79 человек

Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в Турции возросло до 79 человек.

Как передает Report, об этом сообщила местная прокуратура.

"Число погибших при пожаре после проведения ДНК-тестов увеличилось до 79", - говорится в сообщении надзорного ведомства провинции Болу, где расположен курорт.

Ранее сообщалось о 76 погибших. Минздрав Турции сообщил, что из 51 пострадавшего при пожаре 39 выписаны из больниц, 12 человек продолжают лечение.

Напомним, что пожар на курорте Карталкая произошел в ночь на 21 января. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В Турции 22 января объявлен общенациональный траур.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə kurortda baş verən yanğında ölənlərin sayı 79-a çatıb

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