Число погибших при обрушении здания в Стамбуле возросло до 5

Число погибших в результате обрушения семиэтажного жилого дома в районе Малтепе города Стамбул возросло до 5.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

Отмечается, что из-под завалов были извлечены тела еще 3 человек.

Напомним, что вчера в утренние часы в районе Малтепе города Стамбул обрушился семиэтажный жилой дом.

В связи с происшествием задержаны архитектор здания и лицо, ответственное за проведение строительных работ.