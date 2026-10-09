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    Число погибших при обрушении здания в Стамбуле возросло до 5

    В регионе
    • 09 октября, 2026
    • 09:29
    Число погибших при обрушении здания в Стамбуле возросло до 5

    Число погибших в результате обрушения семиэтажного жилого дома в районе Малтепе города Стамбул возросло до 5.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

    Отмечается, что из-под завалов были извлечены тела еще 3 человек.

    Напомним, что вчера в утренние часы в районе Малтепе города Стамбул обрушился семиэтажный жилой дом.

    В связи с происшествием задержаны архитектор здания и лицо, ответственное за проведение строительных работ.

    Обрушение дома Стамбул (Турция)
    İstanbulda çökən binada ölənlərin sayı 5-ə yüksəlib
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