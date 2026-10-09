İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    İstanbulda çökən binada ölənlərin sayı 5-ə yüksəlib

    Region
    • 09 oktyabr, 2026
    • 09:23
    İstanbulda çökən binada ölənlərin sayı 5-ə yüksəlib

    Türkiyənin İstanbul şəhərinin Maltəpə rayonunda yeddimərtəbəli yaşayış binasının çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, dağıntılar altından daha 3 nəfərin meyiti çıxarılıb. Bununla da, axtarış-xilasetmə işləri başa çatıb.

    Xatırladaq ki, dünən səhər saatlarında Türkiyənin İstanbul şəhərinin Maltəpə rayonunda yeddimərtəbəli yaşayış binası çöküb.

    Hadisə ilə əlaqədar binanın memarı və tikinti üzrə məsul şəxs saxlanılıb.

    Yaşayış binası İstanbul Türkiyə Cümhuriyyəti
    Число погибших при обрушении здания в Стамбуле возросло до 5
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