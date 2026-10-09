İstanbulda çökən binada ölənlərin sayı 5-ə yüksəlib
Region
- 09 oktyabr, 2026
- 09:23
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Türkiyənin İstanbul şəhərinin Maltəpə rayonunda yeddimərtəbəli yaşayış binasının çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə yüksəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, dağıntılar altından daha 3 nəfərin meyiti çıxarılıb. Bununla da, axtarış-xilasetmə işləri başa çatıb.
Xatırladaq ki, dünən səhər saatlarında Türkiyənin İstanbul şəhərinin Maltəpə rayonunda yeddimərtəbəli yaşayış binası çöküb.
Hadisə ilə əlaqədar binanın memarı və tikinti üzrə məsul şəxs saxlanılıb.
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