    Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42

    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 12:54
    Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42

    Число погибших из-за употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 42.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленобласти стало известно 26 сентября.

    По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Позже в прокуратуре рассказали о задержании восьми лиц, которые связаны с продажей суррогатного алкоголя.

