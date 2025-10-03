Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42

Число погибших из-за употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 42.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленобласти стало известно 26 сентября.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Позже в прокуратуре рассказали о задержании восьми лиц, которые связаны с продажей суррогатного алкоголя.