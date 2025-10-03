Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
В регионе
- 03 октября, 2025
- 12:54
Число погибших из-за употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 42.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленобласти стало известно 26 сентября.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Позже в прокуратуре рассказали о задержании восьми лиц, которые связаны с продажей суррогатного алкоголя.
