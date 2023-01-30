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Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Узбекистане достигло пяти

Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Узбекистане достигло пяти Спасатели нашли тела еще четверых погибших при разборе завалов после взрыва в четырехэтажном доме в городе Нукус (Узбекистан). Общее число погибших достигло пяти человек.
В регионе
30 января 2023 г. 17:35
Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Узбекистане достигло пяти

Спасатели нашли тела еще четверых погибших при разборе завалов после взрыва в четырехэтажном доме в городе Нукус (Узбекистан). Общее число погибших достигло пяти человек.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что спасателям в ночь на 30 января удалось извлечь из-под завалов пятилетнюю девочку. Она госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

29 января примерно в 16:15 в доме в 22-м микрорайоне Нукуса произошел взрыв газа. В результате в подъезде дома обвалились перекрытия с четвертого по первый этаж. Сообщалось, что два человека получили ожоги.

Для расследования и устранения последствий происшествия был образован оперативный штаб.

Из дома эвакуированы все жители, им предоставлено временное жилье и питание.

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