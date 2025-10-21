Число отравившихся едой в Улан-Удэ превысило 120 человек, 67 госпитализированы

Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло с 89 до 121, госпитализированы 67 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"На сегодня зарегистрирован 121 случай, из них 66 детей. Госпитализированы 67 человек, из них 40 детей", - сказал источник.

Отметим, что 19 октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение. На 20 октября было зарегистрировано 89 случаев, из них 11 - сальмонеллеза.

В республиканскую инфекционную больницу госпитализированы 55 человек, из них 34 ребенка, состояние у всех стабильное. Один человек находится в реанимации с положительной динамикой.