Число граждан России, желающих переселиться в США, выросло на 24%

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Более 330 тыс. граждан России подали заявление на участие в лотерее на получение грин-карты в 2016 году.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь посольства США в России Уильям Стивенс.

По его словам, это на 24% больше, чем в 2015 году.

"Более 330 тыс. россиян подали заявки на участие в лотерее Green Card в нынешнем году. Для сравнения, в прошлом году было зарегистрировано более 268 тыс. обращений", - сказал Стивенс.

Ежегодно в США по различным госпрограммам принимают более 500 тыс. легальных мигрантов. Одной из таких программ является Diversity Immigrant Visa (DV-лотерея). Это лотерея по розыгрышу грин-карты - документа, подтверждающего статус резидента США. Принять участие в этой лотерее может бесплатно любой желающий.