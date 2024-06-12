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Число госпитализированных после массового отравления в Дагестане достигло 164 человек

Число госпитализированных после массового отравления в Дагестане достигло 164 человек Количество госпитализированных после массового отравления в Буйнакске в Дагестане достигло 164 человек.
В регионе
12 июня 2024 г. 19:55
Число госпитализированных после массового отравления в Дагестане достигло 164 человек

Количество госпитализированных после массового отравления в Буйнакске в Дагестане достигло 164 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения российского региона.

"Сегодня выписано уже 64 пациента, поступивших с кишечной инфекцией в центральную городскую больницу Буйнакска. Сейчас в стационаре на лечении 100 больных с симптомами тошноты, рвоты и диареи. <…> Состояние пациентов быстро улучшается, тяжелых случаев инфекции нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 127 госпитализированных после массового отравления.

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