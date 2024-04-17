Число эвакуированных в связи с паводками в Казахстане превысило 117 тыс. человек

Казахстанские спасатели эвакуировали более 117 тыс. человек из населенных пунктов в связи с паводковой ситуацией.

Казахстанские спасатели эвакуировали более 117 тыс. человек из населенных пунктов в связи с паводковой ситуацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС республики Ерасыл Сайпаш.

"С начала паводкового периода спасено и эвакуировано 117 142 человека, из них 40 833 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 6 932 человека, из них 3 111 детей. К этому часу в свои дома вернулись 17 547 человек", - сказал он.

В настоящее время подтоплены 5 677 частных жилых домов, 1 326 придворовых территорий и более 3 тыс. дачных домов в пяти областях. Воду удалось отвести из 3 873 жилых домов и 2 502 дворовых территорий.

Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба сохраняется в восьми регионах Казахстана. В аварийно-спасательных работах задействованы более 46 тыс. человек, свыше 4 тыс. единиц техники и 16 воздушных судов.