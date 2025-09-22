Chevron инвестирует $130 млн в подготовку кадров в Казахстане

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 20:24
    АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и филиал корпорации Chevron - "Шеврон Мунайгаз Инк." - подписали в Нью-Йорке соглашение о сотрудничестве по развитию локализации производства и подготовке кадров в нефтегазовой отрасли.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу КМГ, документ подписали председатель правления КМГ Асхат Хасенов и президент Chevron-Eurasia Дерек Магнесс.

    "В рамках соглашения компании сосредоточатся на развитии местного производства, интеграции технологий и повышении квалификации персонала. Согласно документу, предполагаемая сумма инвестиций составляет порядка $130 млн", - говорится в сообщении.

