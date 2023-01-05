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Четыре человека погибли при столкновении легковушек в Белгородской области

Четыре человека погибли при столкновении легковушек в Белгородской области Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с участием легковых автомобилей в Шебекинском городском округе Белгородской области.
В регионе
5 января 2023 г. 17:17
Четыре человека погибли при столкновении легковушек в Белгородской области

Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с участием легковых автомобилей в Шебекинском городском округе Белгородской области.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила в четверг пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла около 13:00 на 3-м км автодороги "Маслова Пристань-Батрацкие дачи".

Произошло лобовое столкновение автомобилей "Нива Шевроле" и "Ваз-2110".

В результате ДТП погибли четыре человека и еще один пассажир автомобиля "Нива" получил травмы. В числе погибших оба водителя и по одному пассажиру из каждой автомашины.

Движение на участке автодороги, где произошла авария, затруднено.

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